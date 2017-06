Vatanen: Tänaku järgmist võitu ei pea kaua ootama

«Olen poiste üle uhke, väga uhke! Palju tööd on tehtud ja ma ei kahelnud kunagi, et see hetk kätte jõuab. Ott ja Martin on näidanud ennast sellel hooajal selgete kandidaatidena rallivõitudele ja nüüd on esimene käes. Ma soovin tunnustada ka Oleg Grossi, kes on uskunud kogu aeg Otti ja see on olnud väga oluline tugi igas mõttes. Järgmist võitu, olen kindel, ei pea kaua ootama,» rõõmustas Vatanen.

Gross sõnas, et mattub õnnitluste kuhja alla. «Emotsioonid on laes ja seda on näha ka sellest, kui palju ma olen saanud õnnitluskõnesid ja -sõnumeid. See on väga suur võit ja tema pöidlahoidjad ootasid seda väga. Küsimus oli selles, et millal, sest see oli meile kõigile selge, et see juhtub. Ja kui paljud tahavad öelda, et nüüd lõpuks oli Otil õnne, siis ma ütleks hoopis, et pigem oli tal eelnevalt olnud väga palju ebaõnne ja nüüd läks nii nagu minema pidi,» sõnas Gross emotsionaalselt.

Ari Vatanen tunnustamas Ott Tänakut koos eelmise kaardilugeja Raigo Mõlderiga / Teet Malsroos/Õhtuleht

Eestlane võitis viimati autoralli MM-etapi ligi 13.aastat tagasi, kui 2004. aasta 31.oktoobril seisid Kataloonia ralli poodiumi esikohal Markko Märtin ja Michael Park (Ford Focus RS WRC). Eestlastele on see autoralli MM-ajaloo kuuendaks MM-etapivõiduks, millega hoitakse rekorditeraamatus rahvuste arvestuse kümnendat kohta.