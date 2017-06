Reim videointervjuus: seda võitu oli Eesti jalgpallile vaja

«Võita on kindlasti magus,» tunnistas Reim esmalt. «Olen ära harjunud, et kõik mängud on pingelised ja stressirohked. Igaüks omamoodi. Võita naabrit, keda võitsime viimati, kui ise sai palli taotud, siis arvan, et seda võitu oli meie jalgpallile vaja.»

Üldiselt mängupildi kohta sõnas Reim, et asjad suures plaanis sujusid. «Meil oli plaan võtta initsiatiiv ja oma taktikepi järgi seda mängu mängida,» rääkis Reim. «Teadsime, et nad mängivad sarnaselt nagu Portugali vastu. Arvasin, et koduväljakul asuvad nad suruma, kuid tegelikult mängisid hoopis kontrarünnakute peale. Valdasime palli, kuid esimesel poolajal puudus meil ees teravus. Teine poolaeg meie mäng paranes ning teravus tuli ründesse juurde.»

