Ennustus: millised 32 riiki mängivad 2018. aasta jalgpalli MMil?

Saalomoni saarte meeskond koosneb kahe erandiga kohaliku liiga mängijatest, aga Uus-Meremaa meeskonnast leiab nii Prantsusmaa kui ka Hollandi kõrg- ning samuti Inglismaa esiliiga jalgpallureid. Kui imet ei juhtu, võidab Uus-Meremaa.

Postimehe ennustus: Kontinentidevahelisse play-off’i siirdub Uus-Meremaa.

Kontinentide vahelised play-off’id (MMil 2 kohta)

Süsteem: kodus-võõrsil kohtumised, kus vajadusel võetakse võitja (loe: MMile pääseja) selgitamiseks appi lisaaeg ja penaltid.

Vastavalt ennustusele moodustuksid paarid Panama – Austraalia ning Uus-Meremaa – Tšiili. Teises paaris suurt küsimust ei tohiks tekkida, sest Tšiili jõud peaks olema selgelt tugevam (tegelikult kehtib sama tõdemus ükskõik millise Lõuna-Ameerikast Okeaania tsooni võitjale vastu tuleva meeskonna kohta).

Panama – Austraalia duell on aga hoopis põnevam. Kuigi Austraalia on osalenud kolmel MMil järjest ja Panama mitte kunagi mitte ühelgi, tuleb Kesk-Ameerika meeskonda pidada soosikuks. CONCACAF näitas eelmisel MMil oma tugevust (kolm meeskonda 16 seas), aga Aasia nõrkust (ei ainsatki meeskonda 16 seas). Panama jõudis maailmajao meistrivõistlustel (Gold Cup) nii 2011, 2013 kui ka 2015 vähemalt poolfinaali ning on käimasolevas MM-valiksarjas viigistanud nii USA (vaata videot), Mehhiko kui ka Kostariikaga. Panama meeskond saab tegutsemis-keskkonna tõttu Austraaliast rohkem tasemel võistluskohtumisi, mis annab neile antud paaris eelise.

Postimehe ennustus: MMile pääsevad Tšiili ja Panama.

Euroopa (MMil 13 kohta + korraldaja Venemaa)

Süsteem: üheksa valikgrupi võitjad tagavad otsepääsme ning kaheksa paremat teise koha omanikku loositakse play-off’iks nelja paari, mille võitjad pääsevad samuti MMile.

A-alagrupp: Rootsi 13, Prantsusmaa 13, Holland 10, Bulgaaria 9, Valgevene 5, Luksemburg 1. Prantsusmaa kapteni ja väravavahi Hugo Lloris pirukas kinkis Rootsile võidu, mis kergitas nad väravate vahe alusel liidriks, aga Prantsusmaa on siiski soosik, sest neid ootab ees kolm, Rootsit aga ainult üks kodumäng. Kui Holland ei soovi teist suurturniiri järjest telekast vaadata, vajavad nad allesjäänud neljast mängust ilmselt vähemalt üheksat punkti. Ennustus: 1. Prantsusmaa, 2. Rootsi.

B-alagrupp: Šveits 18, Portugal 15, Ungari 7, Fääri saared 5, Andorra 4, Läti 3. Šveits juhib, sest alistas avavoorus kodus Portugali 2:0, ent kui kordusmäng lõpeb Cristiano Ronaldo & Co võiduga, on eelis juba valitsevatel Euroopa meistritel, sest nende väravate vahe on hetkel 10 võrra parem. Mullusel EMil 16 sekka jõudnud Ungari langes seoses Andorralt saadud 0:1 kaotusega lõplikult konkurentsist. Ennustus: 1. Portugal, 2. Šveits.

C-alagrupp: Saksamaa 18, Põhja-Iirimaa 13, Tšehhi 9, Aserbaidžaan 7, Norra 4, San Marino 0. Täiseduga juhtiv Saksamaa võidab kindlasti, lahtine on teise koha omanik. Ülioluliseks kujuneb 4. septembri matš Põhja-Iirimaa - Tšehhi. Kui külalised seda ei võida, on teise koha šansid sisuliselt kadunud. Ennustus: 1. Saksamaa, 2. Põhja-Iirimaa.

D-alagrupp: Serbia 12, Iirimaa 12, Wales 8, Austria 8, Gruusia 3, Moldova 2. Fantastiliselt viigirohke alagrupp - 18 mängust täpselt pooled on lõppenud viigiga. Esimene murdepunkt on 2. septembri matš Wales - Austria, mille kaotaja jätab MMiga hüvasti. Viigi puhul muutuvad mõlema šansid kasinaks. Samas loodavad Wales ja Austria igal juhul et 5. septembri Serbia - Iirimaa matš jääks viiki, sest see suurendaks nende mõlema šanssi püüda esikohta. Rohkete viikide tõttu võib just antud alagrupp vabalt olla see, mille teise koha omanik play-off'i ei pääse. Ennustus: 1. Serbia, 2. Iirimaa.