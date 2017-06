Ametlik: McGregori ja Mayweatheri supermatš toimub juba augustis

Matš toimub 26. augustil T-Mobile Arenal Las Vegases. Mõlemad sportlased on uudist ka sotsiaalmeedias kinnitanud.

THE FIGHT IS ON. pic.twitter.com/KhW0u3jRft — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 14, 2017

Erinevate ekspertide hinnangul võib matši kogutulu ulatuda kuni 500 miljoni USA dollarini. Ulmelisemate stsenaariumite puhul on räägitud isegi miljardist dollarist. See teeks sellest kõigi aegade kõige kallima poksiduelli. Senine tippmark kuulub 450 miljoni USA dollariga Mayweatheri ja Manny Pacquiao duellile.

40-aastane Mayweather on profina pidanud 49 matši ning need on ta kõik ka võitnud. Oma viimase matši pidas 2015. aasta mais, kui alistas kohtunike häältega Pacquiao. Tema 26 võitu on tulnud nokaudiga. 28-aastane McGregor on MMA-ringis saanud kirja 21 võitu (18 nokaudiga) ning 3 kaotust.