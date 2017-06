Galerii: Eesti taipoksijad saavutasid Pattayas võimsad võidud!

Viimsi Tigers Gym'i ja Wiru Treeningu klubi sportlastest koosnev Tigers Fight Team Estonia pidas esimesed matšid Pattayas eelmisel nädalal.

Viimsi Tigers Gym'i võitleja Andi Uustalu võitis kehakaalus kuni 74kg suurekasvulist ja vasakukäelist Hiina võitlejat Ahshi Petchasirat. Hiina võitleja alustas matš väga jõuliselt, kuid Uustalu suutis oma paremuse maksma panna tugevate kätelöökide seeriatega.

"Ma ei ole enne võistelnud vasakukäelise vastu ja seetõttu oli esimene raund minu jaoks ebamugav, kuid suutsin tänu oma treenerite juhendamisele tabada vastast tugevate löökidega ning see tõi edu. Olen õnnelik oma esimese võidu üle Taimaal ja seda just Max Muay Thai sarjas," sõnas peale rasket võitu õnnelik Andi Uustalu.

Wiru Treeningu võitleja Urmas Närep võitis kehakaalus kuni 77kg vägevas lahingus tugevat Tai võitlejat Yodsamart Sidsamarti. Mõlemad alustasid lahingut tagasihoidlikult, kuid teises raundis lõi Närep vastase tugeva parema ülekäelöögiga nokdauni. Taikas taastus kiiresti ja vastas terava parema küünarnukilöögiga, mis lõikas Närepile pähe verise haava. Närep jätkas rünnakuid ning lõi veel mitmeid kordi tugevate kätelöökidega vastase põrandale ja teenis kolme raundi järel kindla võidu.

Viimsi Tigers Gym võitleja Romet Esko teenis tulises lahingus välja viigi Tai võitleja Beerthai Sor. Jor. T. vastu. Mõlemad noored võitlejad himustasid võitu ja pingutasid lõpuminutiteni.

Raul Esko ja Ilari Nuutinen Viimsi Tigers Gym'ist pidasid maha väga head võitluslikud lahingud, kuid napp kaotus punktidega tõi seekord võidu vastastele. Võitluslikud matšid pälvisid siiski kohalike promootorite tunnustuse.

"Eesti tiimi sportlased pidasid maha kõik väga head lahingud ja näitasid üles head võitlusvaimu, mida hindavad kohalikud promootorid ning publik väga. Võitude üle on meil kõigil väga hea meel ja saime korraldajatelt kiita heade matšide eest. Oleme teinud tiimina palju tööd, et jõuda nii kaugele, et võistelda esimese Eesti profitiimina Taimaa parimas taipoksi sarjas Max Mua Thai," sõnas Tigers Fight Team Estonia mänedžer Ivo Pukk.

"Tiimi järgmised võistlused toimuvad taas Pattayas 23. juunil, kui toimub suur turniir, mida kannab üle ka Tai televisioon. Seni treenib tiim kirde tais Khoratis koos kohaliku sõjaväe taipoksi koondisega ja valmistub eesolevateks võistlusteks."