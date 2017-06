Kalju peatreener Frantsev: Flora oli meist edukam

Nõmmekate peatreener Sergei Frantsevi hinnangul otsustasid eilse kohtumise pisiasjad. «Vastasel oli natuke rohkem õnne ja momentide realiseerimisel oli Flora meist edukam. Meie jätsime enda võimalused paraku löömata.»

Püssi põõsasse Kalju juhendaja visata ei kavatse. «11 punkti on tõesti päris suur vahe, ent šanss on alati, sest tšempionaati on veel rohkesti ees. Aga kõige tähtsam – peame enda võimalused realiseerima!»

Järgmisena ootavad Kaljut ees Euroopa liiga esimese eelringi mängud, kus kohtutakse Fääri sarte klubi Torshavni B36-ga. «Eurosarjas favoriite pole. Valmistume mänguks hoolikalt ja anname endast parimat,» sõnas Frantsev.