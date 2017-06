Eesti tõkkejooksja sai kummalisel staadionil ajaloolise võidu

Jagor kirjutas oma Sportlio blogis, et staadion oli üsna kummaline. «Staadion oli päris pull. Kogu ring oli pooleteist meetri sügavuses betoonaugus. See andis natuke lootust, et annab tuule eest varju. Tegu ei olnud mondo kattega, aga tundus hea kiire kate,» kirjeldas ta.

«Peale lõpujoont megaerilise aja lootust ei olnud, kuna tagasirge oli ikka väga keeruline, aga hea meel oli sellegipoolest, et tulin esimesena üle joone. Mina sain vist kõige lähemale enda hooaja parimale ja teised jäid päris kaugele hooaja parimast. See annab mõista, et olud olid rasked ja minek on praegu hea. Tuleb lihtsalt head ilmastikuolud ära oodata järgmistel võistlustel.»

Tänavu tõketega staadioniringi ajaga 49,98 läbinud Jagor vahetab sel nädalal korraks põhiala ning stardib reedel Soomes Euroopa võistkondlikel karikavõistlusel hoopis 400 m jooksus, sest 400 m tõkkejooksus esindab Eestit esinumber Rasmus Mägi. Mõlemad mehed stardivad ka 4x400 m teatejooksus.