Video: vanameister näitas sprindifinaalis noorele väljakutsujale koha kätte

2004. aasta olümpiavõitja Gatlin võidutses USA meistrivõistlustel neljandat korda. Colemani nimel on käesoleva hooaja parim aeg 9,82 sekundit ja ka vastutuules joostud finaali juhtis ta esimesed 80 meetrit, kuid siis võttis 35-aastane Gatlin oma. Kolmandana sõidab MMile 10,06 jooksnud Christopher Belcher.

«Need mehed alles alustavad karjääri, mina pean aga võistlusnälga säilitama,» sõnas Gatlin pärast jooksu. «Tore on see, et need kaks kutti ei närvitse Usain Bolti pärast. Nad on näljased ja tahavad endale nime teha,» lisas ta.

«Ta on endiselt kõva konkurent, oli hea jooks. Ootan järgmisi duelle, tulgu neid veel palju,» tunnustas Coleman Gatlinit. 21-aastane sprinter on sel hooajal teinud harvaesineva kaksikduubli, võites nii NCAA sise- kui ka välismeistrivõistlustel mõlemad sprindidistantsid ehk vastavalt 60 ja 200 meetri ning 100 ja 200 meetri jooksu. Viimati suutis samaga 2002. aastal hakkama saada ei keegi muu kui Gatlin.

Naiste 100 meetri jooksus võidutses ajaga 10,94 soosik Tori Bowie. Kuuekordne olümpiavõitja ja üheksakordne maailmameister Allyson Felix lõpetas finaalis kaheksandana, kuid keskendub MMil niikuinii 400 meetri jooksule, kuhu tal on tiitlikaitsjana tagatud vabapääse.

Kümnevõistluses tuli neljandat korda USA meistriks kahekordne maailmameister Tray Hardee, kes kogus 8255 punkti. Meeste kolmikhüppe võitis aga kõrgest klassist isikliku rekordi 17.91 püstitanud Will Claye. Valitsev maailmameister ja olümpiavõitja Christian Taylor saabus USAsse võistluseelsel ööl otse Amsterdamist, tegi ühe hüppe ega saanud tulemust kirja.

Ehkki Tayloril on tiitlikaitsjana MMile otsepääse olemas, pidi ta vastavalt reeglitele siiski riigi meistrivõistlustel kaasa lööma. «Tobe lugu, sest tahan rajale tulles alati pealtvaatajatele parimat pakkuda, aga seekord pidin targalt tegutsema. Eesmärk on siiski Londonist medal koju tuua,» selgitas Taylor hiljem.

Kergejõustiku maailmameistrivõistlused algavad Londonis 4. augustil ja kestavad 13. augustini.