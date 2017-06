Skandaal! Venemaa jalgpall sai kaela uskumatu dopingusüüdistuse

Väljaandele kasutada oleva informatsiooni kohaselt on Rahvusvaheline Jalgpalliliit (FIFA) algatanud kõigi MM-finaalturniiril osalenud 23 Venemaa jalgpallikoondislase kohta uurimise. Lisaks on kahtlustuse saanud veel 11 tol hetkel koondisesse mitte kuulunud Venemaa jalgpallurit. Kahtlusalustest viis kuulusid ka Venemaal toimuval konföderatsioonide karikaturniiril korraldajamaa koosseisu (Maksim Kanunnikov, Deniss Glušakov, Igor Akinfejev, Aleksandr Samedov ja Juri Žirkov).

Mitte kunagi varem pole tervet jalgpallimeeskonda dopingutarvitamises kahtlustatud. The Mail on Sunday kirjutab, et FIFA-l on mängijate kohta olemas ka üksikasjalised tõendid. Väljaande kasutuses on e-mailid, kus räägitakse detailselt, kuidas tuleks jalgpallurite uriiniproove lahjendada, et varjata steroidide taset uriinis.

Kui teiste spordialade katuseorganisatsioonid on Venemaa riiklikule dopinguskandaalile reageerinud üsna jõudsalt, siis FIFA pole seni ühtegi käiku veel teinud. Näiteks möödunud aastal toimunud Rio olümpiamängudelt jäi eemale 111 venelast, sealjuures terve kergejõustikukoondis (spordikohtu otsusega pääses võistlema vaid kaugushüppaja Darja Klišina - toim.).

Möödunud aastal avaldas Maailma Antidopinguagentuur kaks raportit, kus selgus, et vähemalt 1000 Venemaa sportlast on alust kahtlustada dopingutarvitamises.

Antidopingu tähelepanu teenisid Venemaa jalgpallurid tänu ebaregulaarsetele dopinguproovidele. Kahtlustuse kohaselt kaitsti Venemaa jalgpallureid dopinguproovide andmise eest.

The Mail on Sunday sõnul on Venemaa riikliku dopinguprogrammiga seotud vähemalt 30 spordiala. Dopingutarvitamises on põhjust kahtlustada vähemalt 203 kergejõustiklast, 117 ujujat, 7 poksijat, 10 ratturit, 117 tõstjat, 12 uisutajat, 6 suusatajat, 17 bobikelgutajat ning 34 jalgpallurit.

Venemaa panustas positiivsete dopinguproovide vajamiseks ohtralt ressurssi ning seetõttu pole võimalik kindlalt väita, et kõik kahtlusalused kindlasti dopinguaineid tarvitasid. Faktina saab aga The Mail on Sunday välja tuua, et Moskvast saadeti kaks aastat tagasi Lausanne’is asuvasse WADA laborisse 100 jalgpalluri uriiniproovid. Sealjuures lennutati Lausanne'i kokku 3500 Venemaa sportlase dopinguproovid.