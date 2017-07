Video: Poola ralli oleks võinud Sebastien Ogier’ jaoks varakult lõppeda

Eriti probleemne oli Ogier’ jaoks 12. kiiruskatse, kus ta lõhkus M-Spordi teatel ka rehvi. 13. kiiruskatse järel tunnistas Ogier, et probleeme oli tegelikult rohkemgi.

«Meil oli ebaõnne. Lõhkusime alguses rehvi. Seejärel läks veel teinegi katki. 1 km enne kiiruskatse lõppu oli rehv juba velje pealt maha tulemas ning tegime spinni,» kirjeldas Ogier ralliraadiole juhtunut.

Lisaks sõitis Ogier vastu liiklusmärki ning mehe sõnul ei ole auto praegu parimas korras. «Auto ei ole korras,» tunnistas prantslane, et tema masinal on puudu põrkeraud ning juhitavus ei ole just parim.