Klaup võitleb terviseprobleemiga, Šadeiko kangutab

3278 punktiga seitsmendat kohta hoidev Klaup (14,10 – 1.72 – 12.34 – 26,54) võitleb astmaprobleemiga, millele õiget ravi pole tema sõnul leitud. Ka pärast 200 m jooksu köhis ta kõvasti.

«Diagnoos on paigas. Katsetatakse uusi asju, ravimist oli nii palju, et pole aegagi. Täna juba suutsin peaaegu lõpuni tulla, aga ma ei kujuta ette, mis homme saab Götzises olid ideaalsed tingimused ,aga seal läks ka 10-15 minutit aega enne kui rajalt püsti sain.

Eestlannat teebki kurvaks, et õiget ravi pole ta siiani leidnud. «Põhiravi, mis enamus inimestel toimib, mulle ei mõju üldse. Tavaliselt mõjub üks ravim kaks kuud ning kui ei mõju, siis tuleb seda vahetada ja jälle läheb mitu kuud. Nüüd on peaaegu aasta läinud, väga lilleline see asi välja ei näe,» kurvastab ta.

Väikese tervisemurega maadleb ka kolmandat kohta hoidev Šadeiko, kes kaotab Götzises püstitatud Eesti rekordile juba 250 punktiga. Tõsi, Götzises saadud põlvevigastus on siiski vastu pidanud.

«Otseliikumisi olen saanud teha, aga kõrgust ja kuuli pole ma pärast Götzist teinudki. Need on natuke alad, mis unarusse jäid veidikeseks, polnud midagi teha. Kaugust saan hüpata, proovisin seda klubide karikavõistlustel ka. See on hea,» sõnas ta.

Grit Šadeiko / Marko Mumm / EKJL

Šadeiko tunnistas, et tahaks vihmasaju ja 12 kraadi asemel natuke soojemas kliimas võistelda. «Eks see ilm annab soovida, aga kõigil on võrdsed tingimused. Tuleb võtta, mis võtta annab. Väga hea elastne tunne ei ole. Tuleb kangutada,» sõnas Šadeiko.

Mõlemad naised kiitsid võistkonna vaimu, mida eriti tuleb Karl Robert Salurilt ja Janek Õiglaselt. «Janek on meil kõige positiivsem. Juba eile rääkis ta päev otsa, et päike hakkab paistma!» rääkis Klaup. «Saluri tuleb ütleb, et pole midagi, uus ala on ees. Väga tublid! Me oleme oma miinimumi ära teinud. See hoiab meid emotsionaalselt vee peal,» kiitis Šadeiko.