Raul Jeets sai WRC-sarja debüüdilt Poolas positiivse emotsiooni

Enne viimast võistluspäeva olid eestlased WRC2 klassis seitsmendal kohal. «Meil ei olnud vaja võtta suuri riske, oli vaja neli katset läbi sõita. Ilmaolud olid taas muutunud ja vihm tee kohati väga libedaks muutnud. Esimese kiiruskatse stardis lakkas töötamast meie omavaheline side. Midagi parandada ei jõudnud ja see tähendas, et me ei kuulnud teineteist,» rääkis Jeets.

«Saime kilomeetri sõita ja eks nii libe tee kui ka omavahelise suhtluse puudus oli ilmselt selle põhjuseks, et kaldusime välja. Tegime spinni ja seda nii õnnetult, et lõhkusime radiaatori ja pidime katkestama. Kahju küll aga midagi pole teha.»

Vaatamata katkestamisele jäi kogu rallist siiski positiivne emotsioon. Tegemist oli väga keerulise ralliga, kus ilmaolud pidevalt muutusid, kuid eestlased suutsid oma kiirust vastavalt olukorrale valida ja sellega sai rahul olla.

«Eks see meie kiirus oli lünklik, esimese päeva alguses ehmatasid need olud (vihmasadu ja libedad katsed) ikka ära aga pärastlõunal kohanesime ja saime korraliku kiiruse üles. Ka rasked teeolud ja katkised teed olid meile uuem kogemus. Kuid kui auto juures kõik toimis ja olime oludega kohanenud, võisime ka ise kiirusega rahul olla. Aega ei kaotanud me kiiretes kohtades, vaid aeglasemates. See ongi sellest, et pole kaua aega sõitnud. Ja see, et kohe finišit kirja ei saanud, see tuleb nüüd siis Soomes ära teha. Lõppkokkuvõttes on emotsioon hea ja igati rahul otsusega sellel aastal teha kaasa kolm WRC-etappi,» sõnas Jeets lõpetuseks.