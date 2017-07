Ajalugu kordub? NBA drafti avavalik sai vigastada

Kuna pärast teisel poolajal toimunud juhtumit 19-aastane Fultz enam oma jalale toetuda ei saanud, talutasid meeskonnakaaslased ta riietusruumi. Selleks ajaks oli Fultz platsile pääsenud 15 minutiks ning visanud kaheksa punkti.

«Tegutseme võimalikult ettevaatlikult ning püüame olla enne naasmist kindlad, et ta on terve,» ütles suveliigas Philadelphia meeskonda juhendav Lloyd Pierce. Seejuures on neid viimastel aastatel tabanud seoses draftis valitud mängijatega tõeline needus. Kui 2014. aastal enda ridadesse valitud Joel Embiid pidi vigastuse tõttu vahele jätma kaks hooaega ning jooksis platsile alles mullu, siis eelmisel aastal valitud Ben Simmons sai samuti hooaja eel vigastada ning pole siiani Philadelphia eest väljakule pääsenud.

76ersi peatreener Brett Brown tunnistas, et on kogetud ebaõnne tõttu üsna löödud. Pierce aga ei usu, et nende saatus ongi niivõrd nutune. «Lihtne on praegust olukorda ajalooga võrrelda, kuid see on lihtsalt osa mängust,» ütles suveliigas Philadelphia meeskonda juhendav Pierce.

Video Markelle Flutzi vigastusest: