Tennise otsepilt: kas viiekordne Wimbledoni võitja Williams saadab kodupubliku lemmiku reketeid pakkima?

Enne mängu:

Viiekordne Wimbledoni võitja Williams, kes triumfeeris Londonis viimati 2008. aastal, on tänavu taas näitamas lapseootel õe Serena asemel head minekut, ehkki võidud just kergelt tulnud pole.

Tänavuse Wimbledoni tenniseturniiri kolmes esimeses matšis läks Venusel võidu kindlustamiseks vaja kas kolmandat setti või kiiret lõppmängu. Nii sai ta avaringis 7:6 (7), 6:4 jagu Belgia esinumbrist Elise Mertensist, alistas teises ringis 4:6, 6:4, 6:1 hiinlanna Qiang Wangi ning 32 parema seas 7:6 (3), 6:4 jaapanlanna Naomi Osaka. Kaheksandikfinaalis seljatas Williams kindlamalt 6:3, 6:2 horvaatlanna Ana Konjuhi ning veerandfinaalis saatis numbritega 6:4, 7:5 reketeid pakkima Prantsusmaa lahtiste võitja ning Läti suurlootuse Jelena Ostapenko.

Williamsist 11 aastat noorem britt Johanna Konta pole aga varem kodusel suure slämmi turniiril poolfinaali jõudnud ning omajagu pusimist on siiani olnud temalgi. Seejuures pärines Konta parim tulemus mõnelt suure slämmi turniirilt 2016. aastast, mil ta jõudis Austraalia lahtistel samuti nelja parema sekka.

Tänavu alustas Konta Wimbledonis kindla 6:2, 6:2 võiduga Taiwani esindaja Su-Wei Hsiehi üle, pidas teises ringis maha võitlusliku ning raske 7:6 (4), 4:6, 10:8 võiduga lõppenud lahingu horvaatlanna Donna Vekiciga, alistas kolmandas ringis 6:4, 6:1 kreeklanna Maria Sakkari, sai 16 parema seas 7:6 (3), 4:6, 6:4 jagu prantslannast Caroline Garciast ning lülitas veerandfinaalis numbritega 6:7 (2), 7:6 (5), 6:4 konkurentsist maailma teise reketi, rumeenlanna Simona Halepi.

Omavahel on Williams ja Konta läinud vastamisi viiel korral ning nendest kolmel on vastasseisust võidukalt väljunud Konta. Kui näiteks 2016. aasta Austraalia lahtiste avaringis jäi 6:4, 6:2 peale Konta, siis viimati kohtuti tänavu maikuus toimunud Rooma WTA-tenniseturniiril, kus teenis 6:1, 3:6, 6:1 võidu Williams. Samas leidis kõnealune matš aset liivaväljakul, kuid Wimbledonis on väljakukatteks teatavasti muru. Murul nad omavahel veel kohtunud pole.

Järjekorras esimeses poolfinaalis lähevad omavahel vastamisi 2015. aasta Wimbledoni finalistist hispaanlanna Garbine Muguruza (WTA 15.) ja elu parimat tennist näitav suurüllatajast slovakitar Magdalena Rybarikova (WTA 87.).