Video: täna 50 aastat tagasi maksis Tour de France'i esikoha püüdmine Suurbritannia ratturile elu

13. juulil 1967. aastal sõideti Tour de France’il 13. etapp (211,5 km), mis algas Marseille’st, ületas Mont Ventoux ning lõpetas Carpentras’ linnas. Enne starti kohtus Touri arst Pierre Dumas ajakirjaniku Pierre Chanyga ning Dumas võttis jutuks kõrge õhutemperatuuri (32 °C). Stardijoonel nägi ajakirjanik Chany, et rattur Simpson tundub väsinud ning seega küsis ta sportlaselt, kas kuumus tekitab raskusi. «Ei, asi poole kuumuses, vaid see ongi Tour,» vastas Simpson.

Kui võistlus oli jõudnud Ventoux’ alumistele nõlvadele, mõistis Simpsoni meeskonna mehaanik Harry Hall, et Simpson on haige ning paneb parasjagu oma joogipudelile kaant pealt. Kõnealust olukorda nägi ka võistluskomisjoni liige Jacques Lohmuller, kes kinnitas hiljem Hallile, et nägi, kuidas Simpson oma pudelisse brändit kallas.

Ventoux’ jalamil oli Simpson peagrupis, enne kui ta järsku mitu minutit maha jäi. Seejärel hakkas Simpson kaotama ratta üle kontrolli ning lõpuks kukkus. Kohe toimetasid end tiimiautoga kohale meeskonna boss Alec Taylor ning mehaanik Hall, et ratturit aidata. Viimane püüdis Simpsonit veenda, et ta jätaks Touri pooleli, kuid rattur polnud nõus katkestama. Taylor lisas, et kui Tom soovib jätkata, siis ta jätkab.

Simpsonile lükati taas hoog sisse ning Hall jälgis teda veel umbes 457 meetrit, enne kui rattur hakkas teel vibreerima. Ta oli teadvuseta ning kätega lukustatud käepidemete külge… Touri meditsiinipersonal püüdis Simpsonile teha suust-suhu hingamist ning Dumas jõudis mingi aeg hiljem kohale hapnikumaskiga. Umbes nelikümmend minutit pärast kokkuvarisemist jõudis kohale politsei helikopter, kes viis Simpsoni lähedalasuvasse Avignoni haiglasse, kus ta tunnistati surnuks. Tema kampsuni taskust leiti kaks tühja pudelit ning üks poolenisti täis karp amfetamiini, millest ühel seisis kiri «Tonedron». Simpsoni ametlik surma põhjus oli «väsimusest tingitud südamerabandus».

Kui meedias räägiti, et Simpson suri kuumarabandusse, siis 31. juulil 1967. aastal kirjutas Briti ajakirjanik James Lionel Manning Daily Maili veergudel, et narkootikumide ja Simpsoni surma vahel oli side.

Esimene Suurbritannia rattur, kes Tour de France’il kunagi triumfeerinud, on Sir Bradley Wiggins, kes suutis seda 2012. aastal. Pärast teda on Prantsusmaal koguni kolmel korral (2013, 2015, 2016) võidutsenud Chris Froome.