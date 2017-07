Hamilton ajas fännid marru

Kolmapäeval peeti Trafalgari väljakul Silverstone'i GP-etapi avaüritus, kus osalesid kõik vormelipiloodid peale Hamiltoni. Siiski mainiti Hamiltoni nimi ära ning sellele järgnes tuhandete inimeste vilekoor. Suurimate ovatsioonide osaliseks sai aga Hamiltoni põhirivaal Sebastian Vettel.

Sebastian Vettel Trafalgari väljakul / Daniel Hambury/PA Wire/PA Images

Hamilton ise viibis samal ajal Kreekas oma sõpradega kahepäevasel puhkusel ning õigustas oma otsust tänasel pressikonverentsil.

«Kõigil on õigus iseseisvalt otsustada. Tundsin, et hooaeg on olnud päris pingeline ning vajasin selleks nädalavahetuseks parimat ettevalmistust. Tänavune hooaeg on minu jaoks kõige tähtsam!»

Ühtlasi teatas britt, et ei teagi, mis üritusel toimus. «Ma pole oma telefoni viimastel päevadel vaadanud. Olen selle peamiselt välja lülitanud,»sõnas ta.