Fotod: tuhanded jalgpallisõbrad saatsid 6-aastase Lowery inglite juurde

Tuhanded inimesed kogunesid täna kuueaastase Sunderlandi jalgpalliklubi fänni Bradley Lowery ärasaatmisele. Lowery suri eelmise nädala reedel pärast pikka võitlust vähiga. Kuigi Lowery parima sõbra ning suurima iidoli Jermain Defoe koduklubi Bournemouth on hetkel Hispaanias treeninglaagris, võttis 34-aastane jalgpallur endale paar päeva vabaks, et saata Lowery inglite juurde. Pikemalt on võimalik Lowery ja Defoe imelisest sõprussuhtest lugeda siit.