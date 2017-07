Video: Mayweatheri ja McGregori sõnasõda väljus kontrolli alt

Mayweather ei hoidnud end 10 000 poksihuvilise ees vaos. «Rassism eksisteerib siiani. See on puhtalt inimeste kohtlemine nii nagu tahad, et sind koheldaks. Austuse teenimiseks peab ise austama,» sõnas Mayweather. «Ta kutsus mustanahalisi ahvideks. Seejärel rääkis lugupidamatult minu ema ja mu tütrega,» oli ameeriklane ärritunud.

McGregor eitas süüdistusi. «Mayweather võib teid lollitada, kui tahate. Teate selle mehe iseloomu ja ajalugu. Ta proovib inimesi mõjutada ning see on odav!»

Asi läks aga eriti käest ära, kui Mayweather lasi käiku erinevad homofoobsed väljendid. Ameerika äss tammus rahutult ringi ning sõimas rahulikult istunud McGregorit p**eks ja l**siks. Iirlane ei osanud vastata muuga kui näitas keskmist sõrme.

Mayweatheri ja McGregori meediatuuri senised parimad palad:

Ühel pressiüritusel oli Mayweatheril seljas T-särk, jalas mugavad püksid, peas nokkmüts ning õlal tolknes seljakott. McGregor oli aga ülikonnas.

McGregor: Sa oled 40! Mida sa teed laval koolikotiga, kui sa ei oska isegi lugeda?

Mayweather: Kas tõesti olen mina üks neist, kes ei oska lugeda? Ainult mina olen see, kes teeb raha ning loeb seda.

***

Mayweather: Ma olen suurepärane, 49:0. Olen küll 40-aastane, kuid näen välja nagu 20.

McGregor: Aga käitud nagu 10-aastane.

***

Mayweather: Sa oled õpilane, ma olen õpetaja.

McGregor: Too siis oma koolikott!

***

Mayweather: Ma olen kodune toit, sina mikrouunis valmistatav!