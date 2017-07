Reeglite rikkumine kukutas Eesti-Vene rallipaari esikolmikust

Absoluutarvestuses teise ja EMV3 (N4) klassis esikoha saanud Siim Plangi – Urmas Roosimaa järel kuulus klassi teine koht esialgu Eesti-Vene rallipaarile Allan Popov – Aleksei Krõlov (Mitsubishi Lancer Evo IX), kes jäid klassivõitjatest maha 4.05,3. Uuendatud lõpuprotokollis on Popovi ajale aga lisatud viis trahviminutit, mis kukutab ta üldarvestuse 7. kohalt 20. kohale ja oma klassi arvestuses teiselt kohalt viiendaks.

Popovi ajakaristuse põhjuseks on märgitud võistlusmääruste punkti 38.1. rikkumine. Nimetatud punkt ütleb järgmist: «Lisakatse lõpeb lendfinišiga. Peatumine finišijoone kollase eelmärgi ja peatumismärgi stoppjoone vahel on keelatud, rikkujatest teavitatakse žüriid.»

EMV3 klassi teine koht kuulub seega Steven ja Jakko Viilole (Mitsubishi Lancer Evo IX, +5.29,1). Kolmandaks kerkisid Dmitri Feofanov – Normunds Kokins (Mitsubishi Lancer Evo IX, +6.33,8).

Samuti toimus muudatus EMV6 (R2) klassis, kus algselt teise kohaga lõpetanud Ken Torn ja Kuldar Sikk said minutilise ajakaristuse, mis kukutas nad esikolmikust välja neljandaks. Torn ja Sikk said karistada selle eest, et hilinesid ajakontrollpunkti kuus minutit. Klassi uuendatud paremusjärjestus on: 1. Martinš Sesks – Andris Malnieks (Peugeot 208 R2), 2. Roland Poom – Ken Järveoja (Ford Fiesta R2, +1.00,7), 3. Rasmus Uustulnd – Kauri Pannas (Peugeot 208 R2, +1,03,1).

Estonian R2 Challenge hooaja vaheauhinna, milleks on augustis Barum Czech rally Zlin eel toimuv ERC Junior Experience koolitus, võitsid aga korraldajate teatel ikkagi esialgsesse esikolmikusse kuulunud Sesks-Malnieks, Torn-Sikk ja Poom-Järveoja ehk siinkohal ajakaristust arvesse ei võetud.