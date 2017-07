Kontaveidi konkurent jõudis tippu tänu psühholoogile

Kuigi 47-aastane Coto võttis endalt eelmisel aastal elu, on Coto jätkuvalt Konta südames. «Juan on mind meeletult palju mõjutanud. See ulatub kaugemale kui tennis – ta on teinud mind õnnelikumaks inimeseks,» rääkis Konta.

Kui Konta esimest korda Cotoga 2014. aastal kohtus, oli ta maailma edetabelis 146. tennisist. Tenniseväljakul murdus ta tihti pinge all. «Ta kinkis mulle uskumatult palju tööriistu ning harjumusi, mida kannan endaga tänaseni kaasas,» rääkis Konta.

«On teatud sõnad, mida saab endale peas öelda: võitle, sa suudad seda, see punkt ei olnud nii tähtis,» rääkis Konta. Vähem kui aasta pärast Cotoga kohtumist tõusis Konta maailma edetabelis juba 100 kohta. Praeguseks on ta maailma neljas reket.