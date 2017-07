Üllar Kerde: koondise mäng oli koolipoisilik ja tore

«Rumeenia muidugi vähe üllatas, et nad nii kehvad olid. Vahepeal olid nii Rumeenia kui ka Portugal päris kõvad, kaotasime ju Portugalile 2008. aasta valiksarjas ja langesime välja,» meenutab Kerde.

«Mängu kohta seal suurt midagi öelda ei saagi, kuigi hea, et mehed said positiivseid emotsioone ja enesekindlust. Mäng oli koolipoisilik ja tore. Samas nii-öelda päris tiimide vastu niisuguse lõbusa korvpalliga minna ei saa, siis ei tule need asjad enam nii hästi välja. Tippsatsid mängivad kaitses ju hoopis teisiti,» teab Kerde. Samas ei saa Kerde sõnul öelda, et midagi oleks halvasti.

«Tiit (peatreener Tiit Sokk – M. G.) kasutas kõiki mängijaid, aga olulistes kohtumistes see nii olema ei hakka. Ma ei saanud mingit pilti ette eeldatavate põhimeeste seisust, näiteks Kristjan Kangurist või Janar Taltsist. Põhimängijatest keegi põhiraskust justkui ei kandnudki. Ei usu, et valikmängudes on samad mehed nii palju platsil nagu Portugalis.»