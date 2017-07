Arreteeriti väga prominentne jalgpalliametnik

Villarit, kes on ka FIFA vanem asepresident ning UEFA asepresident, süüdistatakse täpsemalt selles, et ta on korraldanud Hispaania jalgpallikoondise matše selliselt, mis tooksid kasu tema pojale Gorka Villarile.

Hispaania prokuratuur hakkas Villar tegude vastu huvi tundma 2016. aasta alguses, kui probleemile juhtis tähelepanu Hispaania spordinõukogu. Süüdistuse kohaselt korraldaski Villar Hispaania jalgpallikoondise matše teiste koondistega ning sai vastutasuks erinevaid lepinguid, mis olid otseselt kasulikud tema pojale.

UEFA on süüdistustest teadlik, kuid pole praegu veel ametlikku kommentaari avaldanud.

67-aastane Villar on Hispaania jalgpalliliitu juhtinud alates 1988. aastast. Alates 1990ndatest on ta jalgpallipoliitikat teostanud FIFA ja UEFA tasandil.