FC Barcelona president tunnistas: Neymar on murelaps

Nii võttis Bartomeu Neymari lennukis teel New Yorki hooajaeelsele turniirile ette ning mehed pidasid neli aastat Barcelonas mänginud palluriga pikema kahesilmavestluse. Seepeale teatas Bartomeu ka Hispaania väljaandele Sport, et 25-aastane Neymar ei liigu mitte kuskile.

Klubi kõneisik Josep Vives sõnas Marcale, et Neymari müümine ei tuleks praegu kõne allagi. «Oleme rahulikud. Ta on meie üks tähtsamaid mängijaid, me ei võta tema suhtes vastu mingeid pakkumisi. Ta on siin õnnelik. Eelmisel aastal näitas ta, et ta läheb veel paremaks.»

Neymar siirdus Kataloonia suurklubissee 2013. aastal ning löönud 123 mängus 88 väravat.