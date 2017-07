Eesti koondist esindanud noorpallur lõpetas 20-aastaselt karjääri

FC Flora jalgpalliklubi andis täna oma kodulehe vahendusel teada, et poolte kokkuleppel on noore jalgpalluriga leping lõpetatud, kuna tervisest tulenevad põhjused ei lase noormängijal tipptasemel jalgpalliga tegeleda.

«Eelmise aasta juulis pärast A-koondise debüüti, FC Flora euromängude perioodil, tundsin aina enam, et füüsiliselt on keeruline väljakul hakkama saada. Vereproovist selgus, et olin oma elu raskeimal perioodil (gümnaasiumi lõpetamine, A-koondise kutse, FC Flora põhikoosseisu murdmine) põdenud mononukleoosi. Nooruse tõttu ei osanud oma keha piisavalt kuulata ja seetõttu olin haiguse perioodil pingutanud liialt ja organismi täiesti ära kurnanud. Öösiti ärkasin mitmeid kordi, sest pulss oli kõrge ja trepist üles minek ajas tõsiselt hingeldama. Taastusin sellest viis kuni kuus kuud ning lootsin uue hooaja ettevalmistust alustada puhtalt lehelt,» rääkis Kokla FC Flora jalgpallimeeskonna kodulehel otsuse tagamaadest.

«Detsembris-jaanuaris hakkas aga koormuste tõustes aina raskemaks minema, mis ühelt poolt on koormusi tõstes loomulik, teisalt oli meeskonnakaaslastega aina raskem sammu pidada ja treeningud muutusid pidevaks «kangutamiseks». Veres olid põletikunäitajad üleloomulikult kõrged ja arstidega konsulteerides jõudsime otsusele minna mandlioperatsioonile. Pärast aprilli lõpus tehtud lõikust ja kuu aja pikkust taastumist hakkasime jällegi koormusi tõstma, kuid lisandunud on probleemid nina ja kurguga ning peavalud. Füüsiliselt ei ole siiani läinud enesetunne paremaks,» lisas ta.

