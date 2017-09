Liverpooli peatreener pärast keerulist võitu: me mängisime tulemuse nimel

Punaste väravate eest hoolitsesid Mohamed Salah, Philippe Coutinho ja Jordan Henderson. Eksimusi sisse lubanud väravavaht Simon Mignolet tõrjus Jamie Vardy 11 meetri karistuslöögi. Klavan jälgis kohtumsit varumeeste pingilt.

«Ma olen teadlik suurest survest ning olen seda elu jooksul erinevatel põhjustel varemgi tundnud,» rääkis sakslasest loots matši järel. «Me tahame olla edukad ning oleme teadlikud oma kvaliteedist ja seetõttu oleme kohustatud olema tulemuslikud.»

Ta lisas: «Ma ütlesin pärast mängu kuttidele: me ei ole Harlem Globetrotters. Me ei lähe väljakule lihtsalt proovima ja mängima ilusat jalgpalli. Me oleme siin tulemuse pärast – me võitlesime selle nimel ja see mulle meeldis.»

Liverpool on kuue vooruga kogunud 11 punkti ning paikneb liigatabelis viiendal positsioonil. Juba teisipäeval minnakse Meistrite liiga raames vastamisi Moskva Spartakuga.