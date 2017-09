Galerii: Schumacheri legendaarne vormel läheb meeletu summa eest müügiks

Sakslane võitis konkreetse oksjonil oleva autoga, mille šassii number on 211, 2001. aastal Monaco GP. Antud mudeliga lõpetati hooaeg nii sõitjate kui ka tootjate arvestuses MM-tiitliga. Maailma üks suuremaid oksjonimaju Sotheby’s ennustab, et 16. novembril toimuval oksjonil tõuseb vormeli hind üle nelja miljoni dollari ehk 3,4 miljoni euroni.

Oksjonimaja kaasaegse kunsti osakonna juht Grégoire Billault sõnas, et auto müük on osa Ferrari 70. juubeli tähistamisest. «Ferrari ja Schumacher on mootorispordi üks märgilisemaid nimepaare ning seostub kõrgeimate võimalike saavutustega. Sestap on igati sobilik, et pakume müügiks autot, mis esindab nende edu tipphetke ning kuulub seeläbi niisuguste kaasaegse kunsti suurnimede kõrvale nagu Warhol, Basquiat ja Johns,» lausus Billault.

Auto müüakse täielikus sõidukorras, mis tähendab, et ostja saab seda soovi korral kasutada ajalooliste vormelite võistlussarjades. Ferrari on valmis võtma auto oma Maranello keskuse garaaži hoiule ja seda hooldama, pakkudes omalt poolt tehase inseneride, juhendajate ja mehaanikute abi.

Schumacher võitis 2001. aastal kokku üheksa etappi ja krooniti ülikindla eduga maailmameistriks. MM-sarja üldarvestuses edestas ta teise koha saanud David Coulthardi peaaegu kahekordselt – kui Schumacher kogus 17 etapiga 123, siis Coulthard 65 punkti.