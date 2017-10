Kolm NFLi mängijat otsustasid massitulistamisele järgnenud päeval ikkagi protestida

Las Vegas massitulistamises hukkus pühapäeval 59 inimest ning sajad said vigastada. Esmaspäeva peetud Kansas City Chiefsi ja Washington Redskinsi mängul otsustasid Marcus Peters, Ukeme Eligwe ja Justin Houston hoolimata leinast jätkuvalt protestiga edasi minna. Kui Peters ja Eligwe otsustasid hümni ajal istuda, siis Houston põlvitas.

«Ma ei saa teid täna toetada. Ei, härrad. Mitte täna,» kirjutas Kansas City Star ajalehe sporditoimetaja Jeff Rosen. Lisaks tulid paljud fännid staadionile protestidevastaste plakatitega, kus nõuti mängijatelt protestide lõpetamist. «Tehke seda oma vabal ajal,» oli mõnel plakatil kirjas.

Teleõiguste omaja ESPN tegi juba enne kohtumise algust otsuse, et sel korral protestijaid telepilti ei võeta.

