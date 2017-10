Postimees Kataloonias: Hispaania ralli favoriit seisab silmitsi ootamatu probleemiga

Aasta tagasi teadis Mikkelsen, et ta sõidab 2017. aastal edasi Volkswagen meeskonnas. Siis plahvatas aga uudispomm: Saksa autotootja tõmbus MM-sarjast tagasi ja norrakas pidi aastat alustama Škoda R5-auto roolis. Lõpuks pakkus Citroeni meeskond norrakale võimalust nende C3 masina hädadele jälile jõuda ja Saksamaal lõpetas ta teisel kohal. Pikemaajalise lepingu allkirjastas mehega aga loopis Hyundai – lisaks selle hooaja lõpule näeb teda meeskonnas ka kahel järgmisel aastal.

Mikkelsen mõistab enda üle nalja heita. «Ma olen tänavu väga palju pidanud kombinesoone vahetama, kandma mitmete eri meeskondade värve. Nüüd on lõpuks seljas riided, mida saan kanda mitu hooaega jutti. Mõnus tunne ja suur kergendus,» kommenteeris norralane eksirännakuid.

Auklik võistlusgraafik tähendab, et MM-sarjas pole punkte liigpalju tulnud ja täna saab Mikkelsen stardi üheksanda piloodina. Et reede on Hispaania rallil kruusapäev, tähendab see, et norrakas pääseb eelsõitjate poolt puhtaks pühitud rajale. Seetõttu on mehe õlul ka kohustusekoorem, kuigi tegu on alles tema esimese võistlusega Hyundai eest.

«Ma tahan autoga sinasõbraks saada. Üks asi on käia edasi-tagasi testiteedel, mida sa lõpuks peast tead, aga ma ootan kohanemist muutuvate oludega ja auto seal tundma õppimist. Aega selleks pole palju – kohe esimesest rallist pean ma tegema tugeva esituse ja alistama Fordid,» rääkis Mikkelsen, et Hyundai ootab temalt suurt abi tiitliheitluses M-Sportiga.

Üks murekoht Mikkelsenil siiski on ja see on seotud MM-sarja reeglitega, mis käsivad tiimidel mitu rallit järjest autol hoida samu juppe. «Ma pean kasutama Hayden Paddoni diferentsiaale, sest need peavad siin rallil kasutusel olema, ja tema sõidustiil on minu omast täiesti erinev,» nentis Mikkelsen, kes vahetas sel rallil uusmeremaalase välja. «Auto praegune seadistus pole minu jaoks just ideaalne. Aga nii see lihtsalt sellele rallil olema peab ja edaspidi on asjad paremad.»