Tänak enam individuaalsest MM-tiitlist ei mõtle

Tänak võttis nii kruusal kui asfaldil kulgenud ja tema jaoks kolmanda kohaga lõppenud võistluse Kataloonias kokku: «Võtsime enamvähem võimalikust või saadaval olevast maksimumi. Oli hea nädalavahetus, eriti esimene võistluspäev, kui olime teel esimeste seas, aga suutsime siiski teiste tempos püsida. Asfaldil oli järjekordne hea võistlus, tunne ja tunnetus oli hea, mõned väikesed probleemid olid, aga kokkuvõttes maksimaalne tulemus.»

Et Hyundai esisõitja Thierry Neuville pidi pühapäeval katkestama ja sai MM-tabelisse kirja ümmarguse nulli, kerkis Tänak selles arvestuses punktiga belglasest mööda. Tiitli suunas liigub aga Ogier, kes suutis Hispaanias vahet Tänakuga nelja punkti võrra kasvatada. «Teisele kohale tuleb kõva võitlus. Sebastien on juba kaugel eest ära ja ta võib end turvaliselt tunda. Aga eks vaatame, sest on veel mille nimel võidelda,» tõdes Tänak, et kuigi saadaval on veel 60 punkti, võib prantslane end turvaliselt tunda.