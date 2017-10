Norra lõi jalgpallis võrdõiguslikkuse pretsedendi

Norra jalgpallikoondise mängijad on otsusega päri. «Nii peakski tegema. See aitaks neid palju. Tahame, et Norra jalgpall areneks, naiskond on sama tähtis kui meie,» teatas Norra meeskonna kapten Stefan Johansen Norra rahvusringhäälingule.

Naiskonna kaitsja Ingrid Moe Wold sõnas Aftenpostenile, et uudis rõõmustab teda.«See uudis tuleb Norra naiste jalgpalli jaoks tähtsal hetkel. Paremad tingimused loovad meile paremad treeningvõimalused ning aitab meil igapäevaselt jalgpallile keskenduda.»

Seniste lepingute järgi eraldati Norra jalgpalliliidu poolt meeskonna liikmetele 6,55 miljonit Norra krooni (692 000 eurot) kui naised teenisid 3,1 miljonit Norra krooni (330 000 eurot). Nüüd annavad meespallurid osa oma tasust naistele ning mõlema soo jalgpallurite tasu koondises on võrdne.

Tuleb rõhutada, et kui meesjalgpallurite jaoks ei ole koondises makstav tasu reeglina kuigi oluline sissetulekuallikas, siis naiste puhul küll, sest nende palgad klubides on oluliselt madalamad, sest naiste jalgpalli kommertsväärtus ei küündi meeste oma lähedale.

Norra meeskond 2018. aasta MMile ei pääsenud, jäädes C-kvalifikatsioonigrupis Saksamaa, Põhja-Iirimaa ja Tšehhi järel 13 punktiga neljandaks. Naiskond hoiab 2019. aasta MMi kolmandas kvalifikatsioonigrupis täisedu kuue punktiga esikohta.