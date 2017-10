Tänaku konkurent on tiitlijahist loobunud

«Me andsime endast maksimumi, et tiitlikonkurentsis püsida, aga paraku on see osa võidusõidust. Meie nädalavahetus ebaõnnestus,» kommenteeris Hyundai võidusõitja möödunud rallit võistlussarja koduleheküljele. «Oleme varasematel hooaegadel näinud tõuse ja mõõnasid, aga nagu alati, me kaotame ja võidame üheskoos.»

Belgia ralliäss kaotab kaks etappi enne hooaja lõppu liidrikohal paiknevale Sebastien Ogier’le 38 punktiga ja Ott Tänakule ühe silmaga. «Peame vaatama kaugemale ja lõpetama aasta paari kena tulemusega,» rääkis Neuville ning lisas, et tema ülesanne on sõita nii kiiresti kui võimalik ja anda meeskonnale tagasisidet.

Järgmine etapp sõidetakse oktoobrikuu viimasel nädalavahetusel Walesis, kus võivad meistritiitli kindlustada sõitjate arvestuses Ogier ja meeskonna arvestuses M-Sport.

Sõitjate arvestus: 1. Ogier 177 (M-Sport), 2. Neuville 160 (Hyundai), 3. Tänak 144 (M-Sport), 4. Jari-Matti Latvala (Toyota) 123, 5. Dani Sordo (Hyundai) 89, 6. Elfyn Evans (M-Sport).

Meeskondlik arvestus: 1. M-Sport 325, 2. Hyundai 261, 3. Toyota 213, 4. Citroen 163.