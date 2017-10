Skandaalne tennisist avaldas loobumisvõidu andmise tagamaid

Kõigest kolm päeva tagasi Pekingi turniiri finaalmängus maailma esinumbri Rafael Nadali paremust tunnistama pidanud Kyrgios polnud kiires lõppmängus rahul joonekohtuniku otsusega ning näitas oma rahulolematust välja ebasündsate väljenditega. Pukikohtunik määras Kyrgiosele punktikaristuse.

Pärast setikaotust kõndis Kyrgios kindlal sammul võrgu poole, surus Johnsonil ja pukikohtunikul kätt ning andis loobumisvõidu. Publik vilistas austraallase välja. Nüüd avaldas tennisist, et tema loobumisvõidu taga peitus kõhviirus.

«Viimased 24 tundi on mind vaevanud kõhuviirus. Proovisin mänguks valmis olla, kuid tegelikult ei tundnud end väljakul üldse hästi. Usun, et seda oli ka kõrvalt näha. Lisaks hakkas mu õlg treeningul valutama ning see ei aidanud kaasa,» avaldas Kyrgios pettumust.