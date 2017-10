Video: kohtuniku hooletus päädis võika nokaudiga, poksija karjäär ohus

Nielsen oli raskema keskkaalu matšis vastamisi briti John ryderiga (25 võitu, 4 kaotust, 13 nokauti), kui sai viiendas raundis täistabamuse näkku. Nielsenil lendasid hambakaitsmed suust ja käed jäid rippu, ent ringikohtunik ei peatanud matši, mis võimaldas Ryderil taanlasele veel kaks korda pähe lüüa.

Juba avaringis korra nokdaunis käinud Nielsen kukkus selile ja alles siis peatas kohtunik matši. Mitmed poksispetsid olid kohtumise järel kohtuniku hilise sekkumise üle nördinud ja nõudsid tema sanktsioneerimist.

Nielseni karjääri jätkumine on juhtunu tõttu küsimärgi all - poksija ise sõnas kaotuse järel, et olukord on 50:50. «Esimese täistabamuse järel sai Patrick veel kaks lööki sisse. See oli eluohtlik! Tal on juba olnud neli ajupõrutust,» märkis Taani ajalehe Ekstra Bladet poksispets Brian Mathiasen.

Patrick Nielseni nokaut:

Täispikkuses kohtumine, Nielseni nokaut videos alates 19.45: