Karvase mototähe raske elu: isegi känguru ei taha teda musitada

MotoGP karusell on jõudnud otsaga Austraaliasse ning Petrucci kohtus põgusalt ühe kohaliku nunnu känguruga. Hilisemal pressikonverentsil andis mees mõista, et kõik ei läinud päris plaanimööda ning selles oli süüdi tema vohav karvakasv.

«See oli täna hommikul väga naljakas, kui hoidsin pisikest känguru. Ta tahtis mulle musi teha, aga niipea kui tundis mu habet, tõmbus ta koheselt tagasi. Nii et isegi kängurul on keeruline mind musitada,» naeris itaallane.

