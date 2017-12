2017. aasta Postimehe 10 loetuimat spordilugu

1. Tänak aitas Ogier' maailmameistriks ja kindlustas ise M-Sportile tiitli

Postimehe ralliblogid nautisid ülikõrget loetavust läbi terve 2017. aasta, aga suurimaks hitiks osutus Walesi ralli, kus M-Sport võitis nii individuaalse kui ka meeskondliku MM-tiitli.

2. Kaia Kanepi avaldab oma raamatus, kuidas treener Silver Karjus talle voodisse puges

Juhtub harva, et mõni spordiraamat suudab tekitada niivõrd suurt furoori kui Kaia Kanepi novembris ilmunud «Reketiga tüdruk».

3. Meie seast lahkus armastatud spordireporter Lembitu Kuuse

Eesti sport jäi aasta alguses suurmehe võrra vaesemaks, sest igavikku siirdus legendaarne spordireporter Lembitu Kuuse.

Lembitu Kuuse ärasaatmine. | FOTO: Eero Vabamaegi/PM/SCANPIX BALTICS

4. Ainult Postimehes: Andi Noot selgitab, miks ta Mukunga kätt ei surunud

Ibrahim Wachira Mukungast on saanud enimräägitud jooksja Eestis. Kui reeglina on kõneaineks tema võidud, siis Jõhvis osutus selleks vastase käitumine. Andi Noot selgitas eksklusiivselt Postimehele, miks ta Mukunga kätt ei surunud.

5. Kontaveit või Kanepi - kes on Eesti parim naistennisist?

Eesti Meedia Tennis Cup 21. novembril Saku Suurhallis oli Eesti selle sügise vaieldamatult suurim spordisündmus. Täismaja publikut nägi kütkestavat ja dramaatilist kolmesetilist lahingut.

Eesti Meedia Tennis Cup, Anett Kontaveit ja Kaia Kanepi. | FOTO: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

6. Kelly Sildaru põlvevigastus on tõsine

Freestyle-suusatamise ohtlikkus polnud ilmselt paljude Eesti spordisõprade teadvusse jõudnud. Kelly Sildaru olümpialootustele kriipsu peale tõmmanud vigastus meenutas, et selle spordiala riskifaktor on väga kõrge.

7. Rootslased marus: meilt rööviti MMi korraldajate vea tõttu medal

Kergejõustiku MM Londonis oli laias laastus suur kordaminek. Võistlused olid põnevad, ajakava targalt koostatud ja publikut jagus staadionile kogu aeg. Aga meepotis leidus ka tilk tõrva...

8. Video: Ragnar Klavani ilus žest lööb Inglismaal laineid

Eesti jalgpalli Inglismaa kõrgliiga tippklubis, kes jõudis tänavu Meistrite liigas 16 parema sekka. Aegajalt tuleb end näpistada, et meenutada - jah, see kõik on ilmsi.

Evertoni jalgpallur Dominic Calvert Lewin ja Liverpooli keskkaitsja Ragnar Klavan. | FOTO: Simon Bellis/imago/Sportimage

9. Anatoli Šmigun: «Meile taheti Veerpalu võidu eest kätte maksta.»

Eesti sporti kolm ja pool aastat painanud küsimus sai detsembri alguses lahenduse ning Kristina Šmigun-Vähi isa Anatoli rääkis südame puhtaks.

10. Kanepist ja Williamsi vastsündinud tütrest tehti andekas anekdoot

Just see südamlik naljand võtab vast kõige paremini kokku Kaia Kanepi poolt USA lahtistel kordasaadetu erilisuse.