Arst andis Schumacheri fännidele taas lootust

Schumacher sai Meribeli suusakuurordis kukkudes raske peatrauma, mille tõttu panid Grenoble’i haigla arstid ta kuueks kuuks kunstlikult tekitatud koomasse. Ta toodi koomast välja 2014. aasta juunis, viidi Šveitsi Lausanne’i ravile ning alates 2014. aasta septembrist on ta kodusel ravil, kuid oletatavalt liikumisvõimetu. Vormelipiloodi tervisest on teada vaid see, et Schumacher taastub Šveitsis Glandinis asuvas kodus, mis on ümber ehitatud erahaiglaks.

Sel ajal kui Schumacheri fännid edastasid oma iidolile häid soove, teatas Saksamaal Seesenis asuva neurokirurgiahaigla peaarst Mark Obermann neile Expressi vahendusel, et toetajad ei tohi alla anda. Obermanni väidete aluseks on üks rootslaste uurimus, kus 30-40 protsenti koomasse langenud patsientidest tulevad nelja aasta jooksul täielikult teadvusele ja saavad terveks ning Schumacher ei pruugi olla erand.

«Paljud neist ärkavad ellu ning näevad, kuidas nende lapsed ja lapselapsed üles sirguvad,» teatas Obermann. Nii elab täisväärtuslikku elu näiteks 49-aastane Carola Thim, kes oli viis aastat koomas – tal oli 36-aastaselt rasedana ajuaneurüsm ning ta kukkus kokku, langedes vegetatiivsesse seisundisse. «Minu elu on praegu küll teistsugune, aga see on siiski tore,» rääkis ta.