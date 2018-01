Bolt unistab jätkuvalt tippjalgpallist, tõehetk saabub märtsis

Tänu oma sponsorile Pumale testimisvõimaluse teeninud Bolt loodab, et märtsis toimuv testimine näitab ära, kas tal on võimalust oma unistuse poole püüelda. «Pärast testimist saan otsustada, mis suunas minu karjäär läheb. Kui Dortmund ütleb, et olen hea ning vajan vaid veidi treenimist, siis olen selleks valmis,» ütles Bolt.

«Minu unistus on aga mängida Manchester Unitedi eest. Kui Dortmund ütleb, et olen piisavalt hea, siis hakkan selle nimel tööd tegema. Olen rääkinud ka Alex Fergusoniga ning tema lubas minu eest sõna sekka öelda,» jätkas Bolt.

Samas välistab jamaikalane mõne nõrgema tasemega liigaga liitumise. «Tahan mängida vaid tippliigas. Mind ei huvita keskmikud. Kui suudaksin võita Meistrite liiga või midagi sarnast, siis oleks see lähedal sellele, mida suutsin kergejõustiklasena. Pean olema rohkemat kui keskmik. Suvalistelt klubidelt olen saanud juba mitmeid pakkumisi, kuid need mind ei huvita,» ütles Bolt.