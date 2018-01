Coutinho Liverpooli fännidele: millegi uue kogemine ei vähenda Liverpooli tähtsust

«Liverpooli saabumise hetkest on mind ja minu perekonda väga hästi hoitud. Me oleme saanud palju sõpru. Nii väljakul kui selle kõrval oleme perega kogenud Liverpooli fännide võlu. Loodan, et suutsin vastutasuks tekitada teile häid mälestusi.

Kui Liverpooli saabusin, siis teadsin selle klubi suurest ajaloost, kuid siin veedetud aja jooksul kogesin ka selle koha unikaalset südant ja hinge.

Ma pean Liverpoolist lahkuma, sest Barcelona on minu unistus. Ka Liverpool oli unistus, mida sain kogeda viis aastat oma elust. Jalgpallurite karjäär pole pikk ning soovin kogeda Barcelonas mängimist.

Loodan, et toetajad saavad sellest aru, et millegi uue kogemine ei ole minu silmis Liverpooli tähtsuse vähendamine. Mitte miski ei vähenda Liverpooli olulisust minu südames.

Soovin Jürgenile ja meeskonnale rõõmu ja edu järgnevateks hooaegadeks. Tegu on imelise meeskonnaga, mis muutub kogu aeg paremaks.

Ma pean tänama väga paljusid inimesi, kuid ma ei saa siin kõiki individuaalselt nimetada.

Liverpooli klubi töötajad – ma jään teid igatsema. Tänan ka klubi omanikke, kes proovisid kõigest väest siia edu tuua. Aitäh skautidele, kel oli minusse usku. Ning muidugi minu imelised meeskonnakaaslased. Ma tahan teid kõiki tänada. Ma poleks mitte kunagi saavutanud seda ilma teieta.

Ja lõpetuseks, kõige tähtsamad inimesed Liverpoolis – klubi fännid. Ma ei suuda teid eales ära tänada selle eest, mida te mulle minu karjääri jooksul andnud olete. Vahet pole kus ma mängin või olen, Liverpool jääb alatiseks minu südamesse. You’ll Never Walk Alone.»