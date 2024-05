Sel hooajal on esmakordselt Toyota stardis oma parimas rivistuses. Lisaks tavapäraselt osalevatele Elfyn Evansile ja Takamoto Katsutale tulevad rajale ka valitsev maailmameister Kalle Rovanperä ja Sebastien Ogier.

Seejuures pidi Toyota meeskond esimest korda langetama valiku, kes heitlevad meeskondlike punktide eest. Tiimipealiku Jari-Matti Latvala teatel saab Katsuta võistelda ainult isiklike punkite nimel, kuna tema meeskonnakaaslastel on Portugalis varasemast tugevamad tulemused all. Tõsi Evans, Rovanperä ja Ogier on kamba peale võidutsenud kokku kaheksal Portugali rallil.