Citroëni pealik ihaldab uut ametit

Kas Matton lahkub seepeale ka Citroënist, on teadmata.

Mahonen teatas eelmise aasta lõpus, et paneb ameti maha ning algselt pakuti tema asemele Volkswageni rallimeeskonna direktorit Sven Smeetsi. Smeets sõnas Motorspordile, et on meelitatud, kuid jääb meelsasti oma tööle truuks.

Citroëni esisõitjaks on tuleval MM-hooajal Kris Meeke, kes osaleb kõigil 13 rallil. Teist autot jagavad MM-sarja naasnud Sebastien Loeb ja Craig Breen. Mõnel rallil saab kolmanda sõitjana osaleda ka Khalid Al-Qassimi, Stephane Lefebre asub kihutama WRC2-sarjas.