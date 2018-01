Sildaru asub põneval moel maailma vallutama

Tõsi, Eesti rahvas ei pea nüüd kartma, et Sildaru on vigastuspausil olles otsustanud suusatamisega hüvasti jätta ning asub kohukesi meisterdama, turundama ja eksportima, vaid suusatajat aitab ikkagi terve meeskond. Samas on Eesti parim noorsportlane protsessis oluline lüli.

«See võibolla ei paista alati nii välja, kuid Kelly selja taga on palju inimesi, kes teevad tööd selle nimel, et ta saaks treenida, õppida ja elada ka noore inimese elu. Nii ka sellel juhul teeb suure osa tööst ära meeskond, kuid Kellyl endal on olnud huvi ja soov kaasa lüüa ning tooteid oma näo järgi kujundada,» kinnitab isa Tõnis Sildaru. Kas meil aga juba liiga palju kohukesi juba pole?

Skype, Pärt ja… Sildaru

Idee alge sündis tegelikult juba mitu aastat tagasi, kui Sildarud võistlesid järjepanu maailma eri paigus. Mäel üles-alla tuisates läks kõht tühjaks, aga pikemat puhkehetke, et kuskile sööma minna, ka ei tekkinud. «Mõtlesime, et oleks tore, kui midagi kodust oleks mäel kaasas. Ühel hetkel on müslibatoonidele asendust vaja,» räägib Tõnis. Mõte jäi aga sinnapaika, kui Eestis võttis Sildarudega ühendust toiduainetootja Indrek Kasela, kes pakkus välja: «Hakkame kohukesi tegema!»

«Maailmas teatakse Eesti kohta põhiliselt nelja asja: Skype, Arvo Pärt, puhas loodus ja Kelly Sildaru. Põhjus, miks Kelly on tegelikult väga lihtne - Eestis puudub toiduainetetööstus mis oleks rahvusvahelise brändina tuntud- ning kohuke on täna veel suhteliselt tundmatu. Hakata välismaalasele seletama, mis see on, on keeruline. Panime kaks asja kokku ja nii sündiski KellyBar,» selgitab Kasela.

«Võib-olla ehitab Kelly endale kunagi oma tehase,» räägib PRFoodsi juht Indrek Kasela. | FOTO: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Kellyle mõte meeldis, seda enam, et ta ka ise haarab magusavajaduse korral pigem kohukese kui kommi järgi. Mõistlikkuse piires muidugi. Millised maitsed aga Eestis ostjale peale läheksid, pidid Kelly ja Henry – ei saa ju vennas ometi lõbust ilma jääda – välja mõtlema.

Nii ristati jõud tunnustatud Eesti koka Imre Kosega, kellega Kelly eelnevalt kokku sai ning talle oma retseptide järgi kaks kookigi valmistas. «Tegin talle küpsisekooki ja šokolaadikooki, maitsesime neid koos ja üritasime mõelda, kuidas mingid ained kohukeste sees peale läheksid. Seejärel tegime käsitsi ise kohukesi ja leidsime, mis meeldib rohkem, mis vähem,» räägib Kelly. Söögitegemine pole talle võõras, näiteks vaaritab ta ka laagrites tihti köögis nii isale kui vennale süüa. «Mulle meeldib väga küpsetada. Eriti kui see õnnestub,» kohmetub ta.

Tõsi, kõiki Kelly ja Henry kirjadega mässitud paberisse kohukesi Sildarud siiski käsitööna tegema ei hakka, vaid need toodetakse Saaremaal. Kui veebruaris võib KellyBari juba Eesti kauplustest leida, siis Kelly loodab, et mõne aasta pärast saab ta nälja korral tuttava toote osta ka Prantsuse Alpidest mõne suusakuurordi lähedal asuvast poest.