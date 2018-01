Liverpool kustutas Man City lootuse kaotuseta hooajast, Klavan pääses minutiks platsile

Liverpool asus kohtumist juba 9. minutil juhtima, kui pommlöögi saatis väravasse Alex Oxlade-Chamberlain. Avapoolaja lõpus vastas aga tabamusega Leroy Sane. Hoogu läks kodumeeskond Liverpool siis, kui mängitud oli tund: esmalt taastas Roberto Firmino eduseisu, vaid kaks minutit hiljem lõi Sadio Mane kolmandagi värava ning veel seitse minutit hiljem kasutas Mohamed Salah ära City väravavahi Edersoni ränga eksimuse.

City ei kavatsenud aga alla anda ning nende lõpuspurt sai hoo sisse 84. minutil, kui Bernardo Silva vähendas kaotusseisu kahele väravale. Ilkay Gündogani tabamus esimesel lisaminutil andis Cityle veelgi enam lootust, kuid enne neljanda väravani jõudmist sai mänguaeg otsa. Hooaja esimee liigakaotus ei väära siiski City kindlat esikohta liigatabelis, esmaspäeva õhtul kodus Stoke Cityga kohtuv Manchester United võib parimal juhul jõuda neist 12 punkti kaugusele. Liverpoolil on nüüd 47 punkti nagu ka Unitedil ja Chelseal, väravate vahe annab neile Manchesteri klubi järel ja Chelsea ees kolmanda koha.

Enne mängu:

Liverpool Echo kirjutab, et Hollandi koondislast vaevab kerge reielihase vigastus, mistõttu ei soovi Jürgen Klopp 85 miljoni euro mehe mängitamisega riskida. See võiks anda Eesti koondise kaptenile Ragnar Klavanile võimaluse kuuluda algkoosseisu, kuid Echo kirjutab, et Van Dijki asemel alustab algrivistuses Joel Matipi kõrval hoopis Dejan Lovren.

Van Dijk tegi oma debüüdi jaanuari alguses, kui lõi Liverpooli võiduvärava Inglismaa karikasarjas Evertoni vastu.