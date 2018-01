Toyota võib aidata Jaapani rallil MM-kalendrisse naasta

WRC-sarja promootor Oliver Ciesla rääkis detsembris Motorspordile, et et tulevikus laieneb MM-sari suisa 16 etapini. «Ideaalis võiksid toimuda pooled rallid väljaspool Euroopat. Lisaks Tšiilile ja Jaapanile on endiselt oluline meie jaoks Hiina. Lisaks oleme vestelnud teiste riikidega Aasias ja minu nägemuses on tulevikus tagasi ka Safari ralli Aafrikas,» rääkis ta.