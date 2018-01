Tänaku ja Wilsoni lõbus aasimine: tiimikäsklused kahjuks enam ei tööta

«Ütlesin talle, et ta võtaks natukene hoogu maha, pole vaja nii kiiresti sõita,» sõnas Wilson, kelle piloot Ogier on rallit juhtimas.

«Plaan oli, et meil on tänaseks erilised amordid, mis pidid olema väga head, aga kahjuks on nendega veidi hädasid. Hommik oli paras punnitamine, aga õnneks jõudsime teenindusse ehk saame asjad ära parandada ja jätkame,» rääkis Tänak, kelle sõnul on amordid väga jäigad. «Auto käitub nagu kart. Asfaldil on see hea, aga mitte lumes-lörtsis.»