Statistika: Klavaniga Liverpool on sel hooajal kaotanud vaid kaks mängu

Inglismaa kõrgliiga: 14 võitu, 8 viiki, 3 kaotust. Klavani arvel on 15 kohtumist, neist 13 algkoosseisumängu.

Matšid, kus Klavan on mänginud 90 minutit, on Liverpool võitnud 7, viigistanud 5 ja kaotanud 1 (vs. Manchester City 0:5) ehk vältinud allajäämist 92% ja võitnud 54% mängudest.

Kui arvestada sisse ka kohtumised, kus Klavan on vahetusest sekkunud (vs. Manchester City 4:3, vs. Leicester City 2:1), on Liverpool kaotusest pääsenud 93% ja alistanud vastase 60% mängudest.

Kümme kohtumist (5 võitu, 3 viiki, 2 kaotust) on peetud Klavani osaluseta. Lihtne matemaatika ütleb, et võiduprotsent ilma eestlaseta on 50.

Meistrite liiga: 6 võitu, 2 viiki. Klavan on alustanud algkoosseisus kolmes kohtumises (2 võitu, 1 viik) ning sekkunud ühel puhul vahetusest, kui play-off-ringi korduskohtumises alistati Hoffenheim 4:2.