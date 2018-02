Fotod: Hyundai tehasesõitja tegi Rootsi ralli eelsel testil suure avarii

Sotsiaalmeediasse postitatud piltidelt on näha, et Huttuneni võistlusauto on käinud korralikult üle katuse. Masina täpsematest kahjustustest ametlikud kanalid vaikivad, aga väidetavalt ei ole turvapuur kannatada saanud ja soomlase starimine juba neljapäeval algaval Rootsi rallil ohus pole.