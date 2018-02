«Alustasin kiiresti, sest läksin head aega püüdma. 300 meetrini oli veel seis hea (vaheaeg suisa 33,6 sekundit), aga lõpus jäid jalad väga kangeks. Mul pole kunagi varem sellist olukorda olnud. Eks see tekkis kahel põhjusel - hiljutise haiguse ja kiire alguse tõttu. Rekord on rekord, kuigi tean, et olen võimeline paremaks,» sõnas Nõu.