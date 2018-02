Ultrasportlane Ratasepp rassis mägedes peaaegu 17 tundi, tasuks isiklik tippmark

Enam kui 7500 tõusumeetriga 125 km jooksu suurimaks võiduks peab Ratasepp, et suutis raja läbida ühegi komistuse, ohtliku olukorrata, kontrollides jooksu algusest lõpuni. "Raskelt, ent üle ootuste kulgenud ultrajooks on hea märk sellest, et olen oma treeningettevalmistustega õigel teel," ütles Ratasepp, lisades: "Niivõrd raskel ja vahelduval profiilil jooksmine on äärmiselt tehniline, mistõttu ei ole see kerge ettevõtmine. Sellist lihasvalu ei koge ma ühelgi ultratriatlonil."