Video: Loeb kiitis enne suurt tagasitulekut auto käitumist testisõitudel

«Auto käitub varasemate testisõitudega võrreldes teistmoodi. Taguots on muutunud märkimisväärselt stabiilsemaks,» sõnas Loeb väljaande Rally Magazin vahendusel. «Minu viimane start MM-sarjas oli paar aastat tagasi ning paljud Mehhiko ralli osad on täiesti uued,» lisas prantslane, kes on Mehhikos triumfeerinud kuuel korral.