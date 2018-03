Mis saab tänavu põrunud Northugist edasi?

Kahe nädala pärast pannakse punkt murdmaasuusatamise MK-sarjale. Sel hooajal on Northugi MK-sarjas teinud vaid ühe stardi, kui teenis kodusel Lillehammeri sprindivõistlusel 32. koha. Mäletatavasti läks ka mullune hooaeg norralasel aia taha.

Pärast kahte sellist hooaega oleks loogiline järeldada, et Northugil järgmisel hooajal koondises kohta pole. Norra suusakoondise peatreeneri Vidar Løfshusi sõnul ei maksa praegu veel ennatlikke järeldusi teha.

«Jah, kriteeriumite järgi ei tohiks ta koondisesse kuuluda. Aga me pole praegu väga palju aega sellele mõtlemiseks kulutanud. Peame Northugiga maha istuma ning kuulama, mida ta tahab ning kui palju ta valmis panustama on,» ütles Løfshus VG-le.

Løfshusi sõnul võiks jutuajamine Northugiga aset leida märtsis või aprillis. Løfshus ootab, et Northug esitaks koosolekul selge plaani järgmiseks hooajaks. Aprillis nimetabki Norra suusaliit koondise järgmiseks hooajaks.

«Isiklikult loodan, et ta jätkab. Ma usun, et tal on veel palju asju lõpetamata. Loodetavasti leiab ta motivatsiooni,» ütles Løfshus.